◇セ・リーグ阪神2―3ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神は8日、伊藤将司投手（29）が「左大腿部の筋損傷」により、別メニュー調整すると発表した。7日にチームドクターの診断を受け、全治は不明。伊藤将は3月29日の開幕第3戦・巨人戦（東京ドーム）に先発し、2回1/3を3失点で降板。翌30日に出場選手登録から外れ、ファーム合流後に発症した。