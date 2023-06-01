阪神・佐藤輝明の弟で三男の悠投手（15）が、甲子園春夏通算25度の出場を誇る近江（滋賀）の硬式野球部に入部したことが8日、分かった。この日出席した入学式後に本紙の取材に応じ、「甲子園で先発登板できるような投手になりたいです」と胸を高鳴らせた。長男の佐藤輝と12歳差の末っ子は1メートル79、80キロの大型右腕で、恵まれた体格に兄の面影がある。これまで兄と比較される宿命を「しんどいな…」と感じたこともある。そ