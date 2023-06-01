◇セ・リーグ阪神2―3ヤクルト（2026年4月8日甲子園）9日のヤクルト戦で、高卒4年目右腕の茨木がプロ初先発に臨む。開幕から4カード連続勝ち越しがかかる重要な一戦。「初先発だけど、才木さんに負けないように頑張る。マウンドでの強気の姿勢を見せたい」と7日ヤクルト戦で16奪三振の好投を見せた先輩右腕に続く決意を口にした。昨年9月に救援で2試合に登板。今季はファーム・リーグで2試合に先発し、防御率0.96と結果