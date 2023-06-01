京都府南丹市で行方不明になっている小学6年生の男子児童についてです。7日は60人態勢で集中捜索が行われましたが、依然、男児の行方はわかっていません。8日に新学期が始まり、子どもたちの保護者からは不安の声があがっています。8日、始業式を迎えた京都府南丹市の園部小学校。6年生として新学期を迎えるはずだった安達結希さん（11）は先月23日の朝、父親が車で小学校のそばまで送り届けたのを最後に行方がわからなくなってい