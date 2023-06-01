（NY時間11:54）（日本時間00:54） チェグ＜CHGG＞0.83（+0.10+13.64%） 学習アシスタントプラットフォームのチェグ＜CHGG＞が大幅高。アクティビスト（物言う株主）のギャロウェイ・キャピタルが取締役会宛てに書簡を送付し、株価が過小評価されていると主張するとともに、資本市場とのコミュニケーション改善や投資家認知の向上を求めた。 ギャロウェイは同社の事業分割を支持しているという。 【