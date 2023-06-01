◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日午前４時７分開始予定）、敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ね、先発登板する。この日の試合で出塁すると、４３試合連続出塁となって、２００９年にイチロー（マリナーズ）が記録した日本人記録に並ぶ。レギュラーシーズンでは日米通じて初となる岡本和真