J2磐田がJ3相模原のDF加藤大育（だいすけ、27）を獲得することが8日までに分かった。近日中にも正式発表される見込み。対人守備や空中戦、攻撃参加に定評があり、センターバックや右サイドバックでプレーが可能。これまでJ3通算99試合に出場し、今季百年構想リーグは開幕から全9試合に先発出場している。磐田はDF陣にケガ人が多く、最終ラインは補強ポイントとなっていた。特別大会の後半戦、そして26―27年シーズンのJ2も見