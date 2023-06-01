アメリカとイランとの2週間の停戦合意を受けて、フランスのマクロン大統領やイギリスのスターマー首相らが、「迅速かつ恒久的な戦争終結に向けた交渉を進めることが目標となる」と共同声明を発表しました。アメリカとイランとの2週間の停戦合意を受け、フランスのマクロン大統領やイギリスのスターマー首相、ドイツのメルツ首相のほか、EUのフォンデアライエン委員長らが「合意を歓迎する」と共同声明を発表しました。声明では、「