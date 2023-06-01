【オーガスタ（米ジョージア州）７日＝星野浩司】男子ゴルフの今季メジャー初戦、マスターズは９日（日本時間同日夜）にオーガスタ・ナショナルＧＣ（７５６５ヤード、パー７２）で開幕する。２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は１０番からの９ホールを回って調整した。１３年連続１５度目の出場。１６年は最終日を２打差３位で臨んで７位、２１年は初制覇と５年周期で優勝争いを繰り広げてきた日本のエースが