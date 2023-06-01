◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、ドジャース戦に「５番・三塁」でスタメン出場する。対戦相手のドジャースには大谷、山本、佐々木が所属。この日は大谷が先発する予定になっている。ＷＢＣでは侍ジャパンのメンバーとして共闘した大谷とは巨人時代の１６年にオープン戦で１度だけ対戦し三振に倒れたが