サッカー韓国代表のポルトガル人コーチ、ジョアン・アロソ氏の発言が、現在韓国国内で大きな波紋を呼んでいる。韓国メディア『MHNSports』などによれば、事の発端は5日、ジョアン・アロソ氏がポルトガルメディア『Bola na Rede』のインタビューにて、韓国代表チームの実質的なトレーニングや試合プランなどは自分が担当していると発言。「大韓サッカー協会はユルゲン・クリンスマン前監督が辞任した後、韓国人監督の選任を望んでい