先月20日、三重県亀山市の新名神高速道路で車3台が炎上し、男女6人が死亡した事故で、大型トラックを運転していた女が「スマートフォンを見ていた」と供述していることがわかりました。この事故は先月20日、亀山市の新名神高速下り、野登トンネルの出口付近で、大型トラックが乗用車に追突するなどして子ども3人を含む男女6人が死亡したもので、大型トラックの運転手・水谷水都代容疑者（54）が過失運転致死の疑いで逮捕されていま