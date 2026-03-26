大切なペットとの思い出をもっと身近に♡CASETiFYから、ペット好きにはたまらない新コレクションが登場しました。自分だけのデザインが作れるカスタム機能がさらに進化し、世界に一つだけのスマホケースを楽しめるのが魅力。日常を彩るテックアクセサリーとして、特別な存在になるアイテムをチェックしてみてください♪ 自由に作れるカスタム機能 今回の「CASETiFY Pets コレクション」では、新機能「カス