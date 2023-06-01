波瑠、麻生久美子出演の日本テレビドラマ「月夜行路−答えは名作の中に−」が８日にスタートした。第１回ゲストで夫に裏切られた不幸な妻役で佐々木希が登場。衝撃の結末に。ネットでも話題となり「佐々木希演技上手いな」「ほんと綺麗だな」「不幸な妻役、最高に演技上手い」「佐々木希は好キャスティング」「そっちか！」と反応する投稿が相次いだ。