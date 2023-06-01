現在、活動終了前最後のツアー「ＡＲＡＳＨＩＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」を開催中の嵐が、５月３１日に東京ドームで行う最終公演が、生配信されることが８日、分かった。ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属アーティストの公演などをオンライン試聴できる「ＦＡＭＩＬＹＣＬＵＢｏｎｌｉｎｅ」などで発表された。公演は午後６時に開幕するが、３時間前の午後３時からは特別映