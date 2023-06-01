NY株式8日（NY時間11:10）（日本時間00:10） ダウ平均47604.31（+1019.85+2.19%） ナスダック22551.11（+533.26+2.42%） CME日経平均先物56770（大証終比：+340+0.60%） 欧州株式8日GMT15:10 英FT100 10613.75（+264.96+2.56%） 独DAX 23964.47（+1042.88+4.55%） 仏CAC40 8263.92（+355.18+4.49%） 米国債利回り 2年債 3.761（-0.027） 10年債 4.269（-0.024） 30年債