日本の化粧品ブランドが世界のビューティースタンダードとして注目されています。8日から3日間、東京都内で行われる「TAKAMI TOKYO CLINIC TOUR」。1990年代に美容皮膚科のパイオニアとして生まれたスキンケアブランド「TAKAMI」が主催する体験型ツアーです。“クリニック生まれ東京メイド”をコンセプトに、長年の信頼と実績が強みのTAKAMI。一方で、日本の化粧品の輸出額は韓国や中国のブランドの台頭により、2022年以降、減少傾