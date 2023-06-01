７日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！ＳＰ」は、２世企画が放送された。小谷実可子さん（５９）の娘で俳優の宮下結衣（１９）が登場した。「いま俳優で頑張らせていただいています」と挨拶し、明石家さんまが「横顔が小谷さんやね」と言うと、「こうしたら」と少し顎をあげてみせ、さんまが「似てる、似てる」と応じた。ネットでも話題となり「めちゃくちゃカワイイ！」「出てる」「めっちゃ美人」「見たことある方だな