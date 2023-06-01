人手不足による倒産が過去最多を更新。解決へのヒントはAI（人工知能）やアバターです。ビッグカメラグループ初のAIカメラ「キヅクモ」に、わずらわしい作業を簡略化するiPadのPOSレジ「ユビレジ」など、8日に東京ビッグサイトで店舗運営の効率化などを目指す総合展「EC・店舗 Week 春」が開催されました。多くの業界関係者が最新技術に触れる中、ひときわ注目を集めていたのが「店舗の人手不足対策 EXPO 春」です。展示会主催「RX