先月20日、三重県亀山市の新名神高速下り線で大型トラックが渋滞の列に追突し、2台の乗用車に乗っていた子ども3人を含む6人が死亡した事故。警察への取材で、トラックを運転していた水谷水都代容疑者が「スマートフォンを見ていた」という供述をしていることが新たに分かりました。また、「前をよく見ていなかった」とも話していたことから、警察はスマートフォンを見ていたことが事故につながったとみて詳しく調べています。