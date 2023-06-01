【イスラマバード共同】パキスタンのシャリフ首相は8日、米イランの停戦合意に違反する行為が複数地点で報告されたとX（旧ツイッター）で明らかにした。「和平プロセスの精神を損なう」と非難し、当事国に自制を求めた。