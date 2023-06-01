声優・広瀬裕也が、ランティスレーベルよりアーティストデビューすることを発表した。さらに、2026年7月8日に1stアルバム『Focus』をリリースすることも決定した。本作は、ポップスからダンサブルな楽曲まで、さまざまなジャンルを横断し、広瀬本人の「チャレンジしていきたいこと」を込めたアルバムだという。全3形態での発売となり、初回限定盤Aにはオリジナルグッズを同梱、初回限定盤Bにはリードトラック「Velvet Parade」のMV