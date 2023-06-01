吉乃が、新曲「DEAD OR LOVE」を本日配信リリースした。「DEAD OR LOVE」は、ボーカロイド楽曲を中心に活躍する音楽ユニット・ひとしずく×やま△が手掛けた楽曲で、コメディ要素が散りばめられた自由度の高いジャジーなサウンドに、吉乃のボーカルが重なり、作品の世界観を印象的に彩る一曲に仕上がっているという。なお、同楽曲は4月1日より放送開始となったTVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』のエ