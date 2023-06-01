WATWINGが、新曲「Present」を5月1日に配信リリースすることを発表した。同曲は、本日より放送スタートとなる木南晴夏主演のフジテレビ系ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』の主題歌だ。初回放送にあわせて、本日よりTikTokおよびInstagramのミュージックスタンプにて、ドラマサイズのサビ音源が先行配信されている。あわせてジャケット写真も解禁された。料理から立ちのぼる湯気や、それを囲む夢のような空間や時間、そしてその儚