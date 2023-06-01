◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースのミゲル・ロハス内野手（３７）が８日（日本時間９日）、自身の父が７日に亡くなったことをインスタグラムで報告した。「お父さん、あなたが去ってしまったことが一番つらい」と、思いをスペイン語でつづった。前日７日（同８日）は、敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「８番・遊撃」で入っていたが、急きょ外れた。試合