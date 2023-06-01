【ワシントン＝阿部真司】米国のヘグセス国防長官は８日、記者会見し、停戦で合意したイランが保有する濃縮ウランについて、「自発的に米国に提供するだろう。そうでなければ、我々が奪い取る」と警告した。停戦期間中も、即応態勢を維持する姿勢も示した。ヘグセス氏は対イラン軍事作戦について、「歴史的かつ圧倒的な勝利だった。イラン軍を壊滅させ、今後数年にわたる戦闘能力を奪った」と主張した。トランプ米大統領が攻撃