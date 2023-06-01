アメリカのトランプ大統領は8日、2週間の停戦合意をめぐり「イランと緊密に連携していく」と呼びかけたうえで関税や制裁の緩和について協議していると明かしました。トランプ大統領は自身のSNSに「イランは非常に生産的な体制転換を遂げたと判断している」と投稿しました。そのうえで、イランが保有する濃縮されたウランの扱いについては「ウラン濃縮は行われない。アメリカはイランと協力し、地下深くに埋められた核の残留物を掘