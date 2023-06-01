【雪ノ下雪乃 原作第6巻表紙絵Ver.（再販）】 4月9日出荷開始 価格：19,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「雪ノ下雪乃 原作第6巻表紙絵Ver.」再販分の出荷を4月9日に開始する。価格は19,800円。 本製品は、ガガガ文庫「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」より、第6巻カバーイラストの「雪ノ下雪乃」を1/6サイズでスケールフィギュア化