【AM-Z01CP バーサークフューラー シュトゥルム＆ヤクトユニット】 メーカー：タカラトミー（T-SPARK） 3月29日 発売 価格：30,800円 ジャンル：完成品合金モデル タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」から、「AM-Z01CP バーサークフューラ