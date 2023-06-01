【Amazon：Carox トイドローン】 期間：4月9日0時～4月22日23時59分 「TB16」（ピンク） Amazonにて、Caroxのトイドローンが特別価格で販売されている。期間は4月22日23時59分まで。 今回、ワンキー離陸・着陸、ヘッドレスモード、高度維持など様々な機能を搭載した軽量ドローン「TB16」（ピンク）と「TB16」（グリーン）、宇宙船をモチー