【Amazon：KrystaCaseフィギュアケース セール】 開催期間：4月9日0時～4月22日23時59分 Amazonにて、KrystaCaseのフィギュアケースがセール価格で販売されている。期間は4月22日23時59分まで。 本製品は、天板にLEDライトを内蔵したフィギュアケース。温白色、電球色、昼白色の3種類のライトモードを搭載し、9段階の輝度調整ができる。柔らかく均