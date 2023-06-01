名古屋市中区で3月1日、男子大学生から現金を脅し取ったとして、男子高校生4人が逮捕されました。逮捕されたのは、いずれも愛知県内に住む15歳の男子高校生4人です。警察によりますと、4人は3月1日、他の者と共謀して、中区の店舗などで男子大学生(19)に対し「足踏まれたんだけど」「刺しちゃうよ」などと言い、現金1万6000円を脅し取った疑いが持たれています。4人は男子大学生と面識がなく、調べに対して容疑を認めた上