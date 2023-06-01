中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長が朝鮮外務省の招きに応じ、9、10両日に同国を訪問する。中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は8日の記者会見で、今回の訪問について、中朝双方が両党・両国の最高指導者の共通認識を実行に移し、2国間関係の発展を推進するための重要な措置だと指摘した。毛氏はさらに次のように述べた。中朝両国は伝統的