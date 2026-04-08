女優・波瑠が８日、日本テレビ「上田と女が吠える夜」に出演した。「ＬＩＮＥ友だち」をテーマに友人関係が話題になると、「私は趣味がゲームなので、ゲームを通じてお友達になって行くことが多くて」と説明。「アンジャッシュの児嶋さんの奥様が一番仲良し」と明かした。「年齢的には先輩にあたる人で、最初は児嶋さんにゲームしましょうよと連絡したら、俺より奥さんの方がやってるから紹介するって、全然知らない奥様のア