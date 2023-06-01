3月に三重県の新名神高速道路で6人が死亡した事故で、逮捕されたトラック運転手の女が「スマホを見ていた」と供述していることがわかりました。3月20日、亀山市の新名神高速下りのトンネル内で起きた事故では大型トラックが渋滞の車列に追突し、巻き込まれた2台に乗っていたあわせて6人が死亡しました。逮捕された大型トラックの運転手・水谷水都代容疑者(54)は「前をよく見ていなかった」と供述していましたが、その後の調