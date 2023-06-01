【カイロ＝村上愛衣】米国がイランとの停戦合意を公表した後も、レバノンでは８日、イスラエルによる空爆が続いた。レバノン保健省は、死者は数十人、負傷者は数百人に上るとしている。中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラによると、首都のベイルートや南部サイダなどが攻撃を受けた。イスラエル軍は８日、レバノンが拠点の親イラン勢力ヒズボラを標的にした攻撃を行ったと発表した。イスラエルは、米国とイランによる停戦合