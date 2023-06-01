東京・広尾のブランド品買い取り販売店に男3人組が侵入し、高級バッグや貴金属など1億2700万円相当が盗まれる事件がありました。日本テレビが入手した被害にあった店の防犯カメラ映像。頭にライトをつけた男らがショーケースから商品を持ち出します。警視庁によりますと、8日午前3時すぎ、渋谷区広尾のブランド品買い取り販売店で、「ガラス片が散乱していた」などと110番通報がありました。3人組の男が店に侵入し、高級ブランドの