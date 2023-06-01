きょうの為替市場は、米国とイランの２週間の停戦合意が決定したことでドル安が強まっており、ユーロドルは１．１７ドル台に上昇している。一気に２００日線と１００日線を上抜けており、３月中旬以降のリバウンド相場に本格的に戻せるか注目される。一方、ユーロ円は円高の動きから上値の重い展開が見られるものの、１８５円台は維持している状況。 イラン情勢によるエネルギー価格急騰で、市場はＥＣＢ