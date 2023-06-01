内閣府が発表した働く人に景気の実感を聞く3月の「景気ウォッチャー調査」で、現状判断を示す指数は2カ月ぶりに低下し、新型コロナやロシアのウクライナ侵攻の影響を受けた2022年2月以来の低い水準となりました。中東情勢悪化に伴う原油高への懸念を反映したもので、関東のレストランからは「ガソリン価格上昇による外出控えから売り上げが減少している」などの声があがりました。