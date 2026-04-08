起き抜けに「朝からどこ行ってたんだよ」と言える夫、なかなかですよね…。朝から家事を済ませて子どもたちの送り迎えまでしていた妻への言葉としては、ちょっと驚きです。感謝どころか、外出を怪しむような態度をとる夫。このふたりのすれ違いはかなり深そう…。妻がどこまで我慢できるのか、そしてどんな決断を下すのでしょうか。>>【まんが】離婚後同居(ウーマンエキサイト編集部)