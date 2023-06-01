3月、三重県の新名神高速道路で6人が死亡した事故で、逮捕された大型トラックの運転手・水谷水都代容疑者（54）が「スマホを見ていた」と供述していることが新たにわかりました。また、これまでに「直前で渋滞に気付きブレーキを踏んだが、間に合わずにぶつかった」という趣旨の供述もしていて、9日に過失運転致死の罪で起訴される見通しです。