1981（昭和56）年4月9日、鹿児島県沖の東シナ海を航行中の貨物船「日昇丸」が、米原子力潜水艦「ジョージ・ワシントン」に衝突され、沈没した。原潜は救助活動をせず、当て逃げと批判された。米軍の公表も1日半後だった。写真は10日、海上自衛隊の護衛艦に救助され、鹿児島・串木野港に戻った日昇丸の乗組員。