トッテナム・ホットスパーに所属するイタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオは、今夏の移籍市場で退団する可能性が高いようだ。7日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現在29歳のヴィカーリオは、2023年7月にエンポリからトッテナムに移籍した。トッテナムでは加入1年目の2023−24シーズンから正GKに定着し、今季までの約3年間で公式戦通算117試合に出場してきた。しかしロマーノ氏が自身のYouTube