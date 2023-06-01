9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比320円高の5万6750円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6308.42円に対しては441.58円高。出来高は1万3759枚となっている。 TOPIX先物期近は3808.5ポイントと前日比20.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は33.20ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 56750