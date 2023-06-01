今回のイランとの停戦合意、アメリカではどのように受け止められているのか伝えてもらいます。停戦合意から一夜明け、アメリカメディアは、今後の展開が依然不透明だとして「国際社会の安堵（あんど）感は控えめだ」などと冷静な受け止めが多く、「不安定な停戦が始まった」などと今後を不安視する報道もあります。こうしたなか、ニューヨーク株式市場では取引開始直後、前日の終値から一時1300ドル以上も値を上げました。原油価格