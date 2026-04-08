８日、スマートフォンで注文し、ドローン配送を体験する鄭麗文氏（中央）。（上海＝新華社記者／邢広利）【新華社上海4月8日】中国国民党の鄭麗文（てい・れいぶん）主席は8日、同党の訪問団を率いてフードデリバリーサービス大手の美団の上海本部を訪れ、ドローンによるフードデリバリーを体験した。８日、ドローンによる配送を待つ鄭麗文氏（中央）。（上海＝新華社記者／邢広利）８日、着陸するフードデリバリー