歌手の島袋寛子が７日付で自身のインスタグラムを更新。同日に４２歳の誕生日を迎え、変わらぬ美貌を披露した。「ＳＰＥＥＤでデビューして今年３０周年を迎えますみんなありがとう♥」と投稿。真っ赤なトップスにショートパンツのコーディネートを披露した。この投稿に誕生日を祝う多くの声のほかに、「大好きです♥ほんっとに綺麗！！！」「本当に美しすぎるよ〜！！」「ますます輝きを放っている」「あれから