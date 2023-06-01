9日発売の『週刊ヤングジャンプ』19号（集英社）の表紙＆巻頭＆センター＆巻末グラビアでは、「サキドルエースSURVIVALSEASON15〜アイドルは旅をする〜」企画が展開される。【写真】透明感抜群！美脚が映えるグラビアに挑戦した伊達さゆり同誌が誇る大人気アイドル企画「サキドル エース SURVIVAL」が今年も開催。SEASONもついに15回を数え、今回は15人のアイドルが登場する。今回も個性が際立つサキドル達が自らで選