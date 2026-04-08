プロ野球の日本ハム、巨人、中日でプレーし、現役を引退した中田翔さん（３６）が公開した晴れの日の投稿に、注目が集まっている。８日までに自身のインスタグラムで長男・力翔さんの入学式ショットを披露。クラシックカーの前でランドセルを背負った力翔さんの写真に「嬉しいような、寂しいような」とコメント。そして「どんどん大きくなっていくな！！」と、門出の日を迎えた愛息の姿に喜びを露わにした。小学校の入学式に