きのう、クレーンの解体作業中に作業員5人が転落し、3人が死亡した事故。現場近くの防犯カメラが事故の瞬間を捉えていました。きのう、川崎市川崎区のJFEスチールの工場で、クレーンの解体工事中、男性作業員5人が転落した事故。千葉市の千葉ケン志朗さん（19）ら3人が死亡し、1人が現在も行方不明となっています。当時5人は、クレーンの先端に取り付けられた長さおよそ9メートル、重さおよそ500トンの「おもり」の上で解体作業に